Atentie la cei in varsta! Canicula pune stapanire pe Romania!

Un val de caldura care vine din Africa de Nord ameninta Romania, dar mai ales litoralul romanesc care este cel mai vizat pentru insolatii, lesinuri si caderi de calciu. Ce trebuie sa facem in cazul caniculei violente care se anunta? Cum ne protejam?In ultimii ani, verile pe litoral au fost destul de violente din cauza caldurii care, pe an ce trece, nu intarzie sa ne uimeasca. Valul de canicula care se apropie cu pasi repezi ne ameninta, iar specialistii nu intarzie sa iasa in fata cu ... citeste toata stirea