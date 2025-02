Atentie, soferi! Se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, vizibilitatea este redusa din cauza cetii sub 200 de metri, pe tronsonul kilometric 10 - 64, intre Centura Bucuresti si localitatea Lehliu, jud. Calarasi. Valorile de trafic pe ambele sensuri sunt scazute.Este semnalata ceata care scade vizibilitatea in trafic sub 100 de metri pe DN 67C, in localitatea Ranca, judetul Gorj, carosabilul fiind umed.Pe arterele rutiere principale, ... citește toată știrea