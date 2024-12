Atentie, soferi! Se circula in conditii de ceata pe majoritatea arterelor rutiere din tara

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in dimineata zilei de luni, 30 decembrie, se circula in conditii de ceata pe majoritatea arterelor rutiere din tara, vizibilitatea in trafic fiind redusa pe alocuri la sub 50 de metri.In anumite zone, conditiile locale pot favoriza formarea ghetusului sau a chiciurei.Pe arterele rutiere principale adiacente capitalei, respectiv autostrazile A 0, A 1, A 2 si A 3, se circula fluent, pe un carosabil uscat, fara ... citește toată știrea