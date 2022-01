Au ajuns in arest dupa ce au talharit o femeie, la ea acasa, si un barbat, la ei in masina

In urma cercetarilor in doua dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul politistilor Politiei orasului Negru Voda, au identificat 2 barbati, de 26, respectiv 30 de ani, banuiti de comiterea faptelor.Astfel, la data de 24 ianuarie a.c., cei 2 ar fi sustras, prin amenintarea cu un cutit, suma de 700 de lei de la o femeie, in timp ce se aflau la domiciliul ... citeste toata stirea