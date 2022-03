Au emis facturi pentru lucrari fictive. Prejudiciu de peste 4,3 milioane lei

Administratorul unei societati comerciale din Constanta a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, dupa ce a pus la dispozitia a doi oameni de afaceri 55 de facturi fiscale care reprezentau contravaloarea unor lucrari fictive. In acest mod, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 4,3 milioane de lei.DNA a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, ... citeste toata stirea