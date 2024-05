Au fost reluate operatiunile pentru recuperarea celor 3 marinari dati disparuti dupa scufundarea unui vas sub pavilion Tanzania

Nava de cautare si salvare SAR Apollo a reluat duminica dimineata devreme operatiunile pentru recuperarea celor 3 marinari dati disparuti dupa scufundarea, sambata, a vasului Mohammed Z, sub pavilion Tanzania.Operatiunea de cautare a celor trei marinari sirieni disparuti in urma naufragiului a fost suspendata din cauza lasarii intunericului.Nava comerciala cu 11 oameni la bord s-a scufundat in doar cateva minute. Deocamdata nu se stie ce s-a intamplat. Cert este ca marinarii nu au apucat ... citește toată știrea