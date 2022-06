Au inceput reparatiile la infrastructura feroviara din incinta Portului Constanta

In 15 iunie au fost semnate ordinele de incepere a lucrarilor si procesele verbale de predare a amplasamentelor, pentru demararea reparatiilor la 35 de linii, in lungime totala de 13 km, in portul Constanta. Portul are potental feroviar mare, insa fiind neglijat in ultimii 30 de ani, liniile au ajuns intr-o stare jalnica.Durata de executia a lucrarilor este de aproximativ 5 luni. Obiectivul acestor lucrari este redeschiderea pentru circulatie si manevra a unui numar de 35 de linii, inchise in ... citeste toata stirea