Aurescu: 'Decizia CJUE da dreptate Romaniei, indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti e contrara dreptului european'

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, vineri, hotararea Curtii de Justitie a UE, privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii. El precizeaza ca decizia da dreptate Romaniei, indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti e contrara dreptului european.Bogdan Aurescu"Salut hotararea de ieri a Curtii de Justitie a UE, in cauza C-328/20 Com.Europeana c. Austria, in care a intervenit prin Ministerul Afacerilor Externe. Decizia da dreptate Romaniei, indexarea alocatiilor ... citeste toata stirea