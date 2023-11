Pe retelele de socializare au aparut mai multe forografii si inregistrari video ale unui fenomen mai putin obisnuit. Imaginile par a fi similare celor suprinse in zonele in care aurora boreala isi face aparitia.Fenomenul a fost semnalat in ieri seara si in alte tari din Europa, precum Cehia, Ungaria sau Republica Moldova.Aurora boreala, cunoscuta si sub numele de ... citeste toata stirea