Autorecenzarea pentru recensamantul populatiei: Constanta se situeaza pe locul 10, dupa numarul chestionarelor completate

In primele cinci saptamani ale perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 (14 martie - 17 aprilie 2022) au fost completate 116006 chestionare la nivelul judetului Constanta. Dintre acestea, 78474 au fost completate in mediul urban (67,6%) si 37532 pentru mediul rural (32,4%). Cele mai multe chestionare, in mediul urban au fost completate pentru municipiul Constanta (47888), orasul Navodari (7061) si municipiul Mangalia (6511), iar in mediul rural pentru ... citeste toata stirea