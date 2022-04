Autorecenzarea pentru recensamantul populatiei: Judetul Constanta se situeaza pe locul 7

In primele trei saptamani ale perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 (14 martie - 3 aprilie 2022) au fost completate 74961 chestionare la nivelul judetului Constanta. Dintre acestea, 51126 au fost completate in mediul urban (68,2%) si 23835 pentru mediul rural (31,8%). Cele mai multe chestionare, in mediul urban au fost completate pentru municipiul Constanta (30988), orasul Navodari (4579) si municipiul Mangalia (4155), iar in mediul rural pentru comuna ... citeste toata stirea