Autoritatea Navala Romana desfasoara in perioada17 iulie-15 septembrie campania de informare si constientizare "Sos! Vesta de salvare salveaza vieti". Astfel, in zonele de agrement nautic din toata tara,pe langa activitatea de control pe care colegii nostri o desfasoara, acestia stau de vorba cu cei care detin ambarcatiuni de agrement, dar si cu cei care sunt pasageri in astfel de ambarcatiuni si le explica pericolele la care se expun daca aleg sa nu poarte vesta de salvare.Pliante in care se ... citeste toata stirea