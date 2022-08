Autorul apelului cu bomba, de la City Park Mall, internat la Palazu Mare

Duminica, 14 august, politistii constanteni au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in incinta complexului comercial City Park Mall, situat pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, ar exista o bomba.Toti cei aflati in centrul comercial au fost evacuati, dar si cei aflati in zona. Persoana care a apelat 112 a fost identificata si depistata in municipiul Constanta la ora 17.50, urmand a fi dusa la sediul Politiei, pentru cercetari. ... citeste toata stirea