Autorul teribilei CRIME de la Corbu, condamnat pe VIAEsA!

Mustafa Denis, autorul teribilei crime de la Corbu, a fost condamnat pe viata. Decizia apartine Tribunalului Constanta si a fost luata pe 2 februarie 2022. Aceasta nu este definitiva si poate fi contestata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Tanarul lucra ca barman/ospatar, inclusiv pe vase de croaziere, nu are antecedente penale si nici macar un comportament violent. Insa, in urma cu cativa ani, dupa ce si-a pierdut mama, tanarul s-a apucat sa consume droguri. Astfel se face ca, ... citeste toata stirea