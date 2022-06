Autoturism cautat de autoritatile din Belgia, descoperit de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de autoritatile din Belgia, aflat in posesia unui cetatean roman.In data de 02.06.2022, in cadrul unei actiuni organizate de catre politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, pe linia prevenirii si combaterii traficului international de autovehicule furate, a fost identificat pe raza municipiului Navodari, un autoturism marca Mercedes Benz, de culoare neagra, aflat in posesia unui ... citeste toata stirea