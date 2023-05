Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperitun autoturism cautat de catre autoritatile din Spania, aflat in posesia unui cetatean roman.In ziua de 02.05.2023 politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au efectuat formalitatile specifice controlului de frontiera asupra unui autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetatean roman in varsta de 42 de ani.In urma verificarilor ... citeste toata stirea