Autoturism in valoare de 125.000 lei, cautat de autoritatile din Italia si Cehia, descoperit de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, cautat de catre autoritatile din Italia si Cehia, aflat in posesia unui cetatean roman.In ziua de 14.11.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean roman, in varsta de 35 de ani, aflat la volanul unei platforme pe care se afla tractat un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Cehi.In urma verificarilor specifice, ... citeste toata stirea