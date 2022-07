Autoturisme cautate in alte tari, descoperite de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit doua autoturisme in valoare de aproximativ 200.000 lei, care erau cautate de catre autoritatile din alte state.In data de 07.07.2022, politistii de frontiera din cadrulSectorului Politiei de Frontiera Tulceaau desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate, ocazie cu care, pe raza municipiului Tulcea, au descoperit in posesia unui cetatean roman in varsta de 22 de ani, un ... citeste toata stirea