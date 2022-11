Autoturisme in valoare de 123.000 lei, cautate de autoritatile din Polonia si Slovacia, descoperite de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperitdoua autoturisme marca Opel Astra si Mercedes , cautate de catre autoritatile din Polonia si Slovacia, aflate in posesia unor cetateni ucrainieni.In ziua de 10.11.2022, in jurul orei 16:00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea, au efectuat controlul de intrare in tara asupra unui autoturism marca Opel Astra, condus de catre un cetatean ucrainean invarsta de 30 de ani.In urma ... citeste toata stirea