Autoutilitara confiscata de politistii locali constanteni

Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat duminica, 27 noiembrie, doi barbati in timp ce aruncau dintr-o masina deseuri provenite din constructii. Cei doi au fost surprinsi la intersectia strazii Crisului cu strada Alceu.Persoanele in cauza au fost sanctionate cu amenda in valoare de 10.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021, art. 20, alin. 3, privind regimul deseurilor.Totodata a fost dispusa masura complementara de confiscare a ... citeste toata stirea