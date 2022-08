Autoutilitara confiscata la Constanta pentru depozitare ilegala de deseuri

Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au depistat pe strada Crisului din Constanta un barbat in timp ce arunca dintr-o masina deseuri provenite din constructii.Persoana in cauza a fost sanctionata cu amenda de 10.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021.De asemenea, barbatul a ramas si fara autoutilitara, care i-a fost confiscat de politistii locali din cadrul Directiei generale politia locala.Politistii ... citeste toata stirea