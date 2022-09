Avarii majore pe reteaua de transport a agentului termic din Constanta

Termoficare Constanta SRL s-a confruntat in ultimele zile cu o succesiune de avarii majore aparute pe reteaua de transporta agentului termic, dupa repunerea in functiune a pompelor de circulatie amplasate in CET Palas.S-a procedat la repararea conductelor magistrale, iar dupa operatiunea de incarcare a acestora cu apa ne-am confruntat cu aparitia unor noi avarii, a caror amploare nu ne permite sa tinem instalatiile in presiune, informeaza Termoficare Constanta printr-un comunicat de presa. ... citeste toata stirea