Avatar Photo Magazine, prima revista printata de fotografie lansata in ultimii 10 ani in Romania FOTO

Avatar Photo Magazine, revista de fotografie si educatie vizuala, a fost lansata la Constanta. Este prima revista printata de fotografie lansata in ultimii 10 ani in Romania. Lansarea revistei de fotografie si educatie vizuala Avatar Photo Magazine a avut loc miercuri, 26 ianuarie 2022, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Constanta.Prima revista printata de fotografie lansata in ultimii 10 ani in Romania, Avatar Photo Magazine prezinta o serie de interviuri ... citeste toata stirea