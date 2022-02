Avertismentul britanicilor: conflictul din Ucraina ar putea "mai multi ani"

Conflictul din Ucraina ar putea dura "mai multi ani" din cauza fortelor semnificative ale Rusiei, a declarat duminica ministrul britanic de externe, Liz Truss (foto), apreciind ca Moscova ar putea incerca sa foloseasca "arme si mai rele", relateaza AFP."Marea Britanie sprijina in mod absolut Ucraina in acest conflict foarte lung si dificil", a declarat Truss pentru postul de televiziune Sky News in a patra zi a invaziei in Ucraina.Acesta ar putea dura "mai multi ani, deoarece stim ca Rusia ... citeste toata stirea