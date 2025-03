Avertizari asupra unei noi metode de frauda online. Atacatorii se folosesc de imaginea Interpol, Europol sau Politia Romana

Inspectoratul de Politie Judetean Constanta avertizeaza asupra unei noi metode de frauda online, in care atacatorii se folosesc de identitatea vizuala a unor institutii precum Interpol, Europol sau Politia Romana pentru a insela potentiale victime.Autorii trimit email-uri false, care includ citatii aparent oficiale, in care se acuza destinatarii de infractiuni grave (pornografie infantila, pedofilie, hartuire etc.) si impun un termen limita urgent pentru a oferi un raspuns (ex: 48 de ore). ... citește toată știrea