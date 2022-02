Avion militar ucrainean, interceptat si aterizat la Bacau

Astazi, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO au decolat, in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situatii aeriene referitoare la un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spatiul aerian national, a anuntat Ministerul Apararii Nationale.Cele doua aeronave militare romane au aplicat cu strictete procedurile nationale si regulile internationale aplicabile in astfel de situatii, ... citeste toata stirea