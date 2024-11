Bagaj suspect lasat in fata Prefecturii Constanta. Au intervenit pirotehnistii

Un bagaj suspect a starnit panica miercuri dimineata in fata Prefecturii Constanta. Autoritatile au intervenit pentru a verifica daca este vorba despre o amenintare.Miercuri dimineata, in jurul orei 8:00, un lucrator al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Constanta, care asigura paza la Institutia Prefectului, a sesizat la numarul unic de urgenta 112 prezenta unui bagaj suspect la barierele de la intrarea in parcarea cladirii. ... citește toată știrea