Un bancomat a fost aruncat in aer in comuna Castelu din judetul Constanta in noaptea de joi spre vineri, iar politistii cerceteaza cazul, pentru a identifica persoana care a spart bancomatul aflat langa sectia de politie.Astazi, in jurul orei 3.15, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un bancomat din comuna Castelu a fost spart.