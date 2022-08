Bani pentru combaterea abandonului scolar

Investitie majora pentru reducerea abandonului scolar, un fenomen tot mai ingrijorator, in tara noastra. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca este vorba de 965 de milioane lei, bani ce vor fi directionati catre 1.415 scoli, in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar, care are drept obiectiv sa sprijine dreptul la educatie al elevilor proveniti din zone dezavantajate.Sorin Cimpeanu a dezbatut proiectul Legii invatamantului preuniversitar, la Colegiul ... citeste toata stirea