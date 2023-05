Un barbat, de 58 de ani, a murit dupa ce a fost acrosat de o locomotiva, in noaptea de luni spre marti, in Portul Constanta.Potrivit IPJConstanta, politisti din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime au fost sesizati, dupa miezul noptii, ca, in incinta Portului Constanta, s-a produs un accident feroviar."Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 58 de ani, care ar fi incercat sa ... citeste toata stirea