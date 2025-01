Barbat arestat preventiv la Constanta, dupa ce a fost surprins baut la volan

Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins conducand sub influenta alcoolului pe strazile din Constanta, avand si permisul suspendat.Verificarile politistilor au relevat ca barbatul avea suspendat dreptul de a conduce, iar un test cu etilotestul a indicat o concentratie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat."Urmare a depistarii, din data de 10 ianuarie, privind un barbat, care ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului si cu exercitarea dreptului de a ... citește toată știrea