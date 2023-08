Salvatorii de la ISU Dobrogea au fost solicitati astazi, in jurul orei 7,00, pentru un barbatincecat, la Costinesti.Potrivit reprezentantilor ISU, au intervenit o ambarcatiune de la Mangalia si un echipaj SMURD B2.In pofida eforturilor medicilor, persoana in cauza, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, a ... citeste toata stirea