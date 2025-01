Barbat depistat de jandarmii constanteni cu un cutit la spectacolul de Revelion din Piata Ovidiu

In dimineata zilei de 01.01.2025, in jurul orei 00:45, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in dispozitivul de asigurare a ordinii si linistii publice a evenimentului cultural-artistic "Revelion", desfasurat in Piata Ovidiu din municipiul Constanta, au oprit un barbat, in varsta de 35 de ani, care voia sa intre in zona de desfasurare a evenimentului cu o sticla de sampanie in mana.In momentul in care a fost oprit de jandarmi, barbatul a scos din ... citește toată știrea