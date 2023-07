Joi, 27.07.2023, in timpul unei misiuni de patrulare in orasul Cernavoda, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat pe strada un barbat care se afla intr-o stare euforica si care a devenit vizibil agitat la vederea jandarmilor.Jandarmii l-au legitimat pe cel in cauza si in urma controlului corporal efectuat, au descoperit asupra lui o tigareta, confectionata artizanal, care continea o substanta vegetala, de ... citeste toata stirea