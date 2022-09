Barbat disparut in mare in timp ce facea kitesurfing

Ieri, 18 septembrie, in jurul orei 16.20 serviciul MRCC a fost alertat prin intermediul numarului unic de urgenta 112 despre disparitia unui barbat de origine ucraineana care a plecat in cursul diminetii sa practice kitesurfing in zona Costinesti - Vama Veche si nu a mai revenit la tarm.Serviciul MRCC din cadrul Autoritatii Navale Romane a inceput imediat coordonarea activitatilor de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare si a solicitat navei ARSVOM SAR THEIA sa se alature operatiunilor ... citeste toata stirea