Barbat impuscat in timpul unei partide de vanatoare in Judetul Constanta

Un barbat de 55 de ani a fost impuscat in picior in timpul unei partide de vanatoare la care a participat, sambata, in zona localitatii Independenta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Victima a fost transportata la spital in stare stabila.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16,15, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au fost sesizati, prin apel 112, ca la un fond de vanatoare situat intre localitatile Independenta ... citeste toata stirea