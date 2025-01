Barbat injunghiat in fata unei sali de jocuri de noroc din Constanta

Un barbat de 32 de ani a fost injunghiat in abdomen, duminica seara, in fata unei sali de jocuri de noroc din municipiul Constanta, victima fiind transportata la spital, iar agresorul cautat de politisti.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat ca aproape de ora 20,00, lucratorii Politiei Municipiului Constanta - Sectia 4 Politie au fost sesizati ca pe bulevardul 1 Mai, in fata unei sali de jocuri, o ... citește toată știrea