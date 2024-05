Barbat prins in flagrant in Mamaia cu mai multe droguri de mare risc

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru trafic de droguri de risc si de mare risc.Acesta a fost prins in flagrant delict, la data de 6 mai 2024, in proximitatea zonei de acces catre perimetrul de desfasurare a unui festival de muzica, organizat in ... citește toată știrea