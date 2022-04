Barbat prins transportand 12 egipteni si sirieni care doreau sa ajunga ilegal in Occident. Traficantul a fost arestat

Un barbat de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, el fiind prins cand transporta 12 barbati din Egipt si Siria, intrati ilegal in tara din Bulgaria, care doreau sa ajunga in acelasi mod in Vestul Europei. Potrivit unui comunicat de sambata al Garzii de Coasta, politistii de frontiera ai Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au prins un cetatean roman care transporta, intr-un microbuz, 12 cetateni straini, care au trecut ilegal frontiera din Bulgaria. El a fost oprit ... citeste toata stirea