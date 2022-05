Barbat retinut de politisti pentru furt calificat

Urmare a cercetarilor in mai multe dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt, respectiv furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 26 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, in perioada martie - aprilie a.c., persoana in cauza, sub diferite pretexte (angajat al unei companii de utilitati publice, lucrator in constructii) a patruns in locuintele mai multor persoane vatamate de ... citeste toata stirea