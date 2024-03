Barbat retinut de politistii constanteni. A furat bani si bijuterii de peste o suta de mii de lei

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta-Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, miercuri, 27 martie, pentru 24 de ore, un barbat de 41 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa de furt.Din cercetarile efectuate in dosar a rezultat ca, in perioada februarie - decembrie 2023, barbatul ar fi ... citește toată știrea