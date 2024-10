Barbat retinut de politistii constanteni pentru operatiuni financiare in mod fraudulos. A folosit de 50 de ori un card de combustibil

Miercuri, 23 octombrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 35 de ani.Acesta este banuit de savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.Astfel, in perioada ianuarie - mai 2024, barbatul, fost angajat al unei societati comerciale, ar fi ... citește toată știrea