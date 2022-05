Barbat retinut dupa ce a accidentat o persoana si a fugit de la locul faptei

Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 47 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 16 mai a.c., in jurul orei 21.00, barbatul in cauza ar fi condus un autoturism pe aleea Umanitatii din municipiul Constanta, iar la efectuarea manevrei de mers cu spatele a ... citeste toata stirea