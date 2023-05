Urmare a cercetarilor efectuate intr-un dosar penal, la data de 3 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu - Postul de Politie Mihail Kogalniceanu au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 42 de ani, banuit de comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.La data de 1 mai, in jurul orei 17.00, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, acesta ar fi condus un autoturism, pe strada Transilvaniei din comuna ... citeste toata stirea