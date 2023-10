Politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Sectia 1 Politie au retinut, duminica, 29 octombrie, pentru 24 de ore, un barbat, de 41 de ani, banuit de comiterea a doua infractiuni de distrugere prin incendiere.Astfel, in noaptea de 29 octombrie, in jurul orei 00.20, acesta ar fi incendiat 3 pubele din plastic aflate pe strada Casin.Ulterior, in jurul orei 00.35, ar fi incendiat o pubela ... citeste toata stirea