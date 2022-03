Barbat retinut pentru trafic de droguri de mare risc

Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, precum si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Un barbat au fost retinut.In cursul zilei de ieri, 29 martie, ... citeste toata stirea