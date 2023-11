Duminica, 26.11.2023, in jurul orei 23:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona centrului comercial Vivo, au observat un autoturism care a derapat si a intrat in gardul din apropierea soselei.Din autoturism a iesit un barbat care a incercat sa paraseasca locul accidentului, dar a fost oprit de catre jandarmi. ... citeste toata stirea