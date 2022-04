Barbati retinuti pentru trafic de droguri de risc si mare risc

2 barbati au fost retinuti, in cursul zilei de ieri, fiind cercetati de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, pentru trafic de droguri de risc si mare risc.La data de 13 aprilie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea ... citeste toata stirea