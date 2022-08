Barbatul care a agresat un medic la Spitalul din Fetesti, retinut pentru 24 de ore

In urma cercetarilor privind incidentul petrecut la Spitalul Municipiului Fetesti, in urma probatoriul administrat, fata de barbatul in varsta de 27 de ani, din orasul Esandarei, care ar fi lovit medicul de garda in timpul unei investigatii medicale, s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea infractiunilor de amenintarea si lovirea sau alte violente asupra unui cadru medical si tulburarea ordinii si linistii publice, fiind luata masura retinerii pentru 24 de ore.De asemenea, ... citeste toata stirea