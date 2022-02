Barbatul care a omorat batrana la care statea in gazda la Constanta, arestat

Barbatul a omorat in bataie batrana de 73 de ani la care statea in gazda. Procurorii din Constanta au dispus arestarea sa preventiva. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea unui barbat acuzat de savarsirea infractiunii de omor. ulterior, acesta a fost arestat preventiv de judecatorii de drepturi si libertati. "Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca in noaptea de 19/20 februarie 2022, aproape de miezul noptii, ... citeste toata stirea